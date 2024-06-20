Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, ikametin damında yaptıkları aramada battaniyeye sarılı kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda merme ve kartuş buldu.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili ikamet sahibi Hakan S. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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