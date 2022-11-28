Adana'da fabrika yangını

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika çevresindeki işletmeler tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Adana'da fabrika yangını

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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