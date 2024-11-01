Adana'da farklı suçlardan aranan 150 kişi yakalandı

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı.



Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1'i kalaşnikof 5 tüfek, 15 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.



Ekipler, operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 150 zanlıyı yakaladı.