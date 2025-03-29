Adana'da feci kaza: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sabahattin Ceylan (68) idaresindeki motosiklet, D-400 Karayolu Büyükmangıt mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.