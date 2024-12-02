Adana'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

'da M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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