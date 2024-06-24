Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

'nın Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı TIR ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - 1

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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