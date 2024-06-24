Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı TIR ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

