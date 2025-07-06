Adana'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı- Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Adana'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti - 1
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