Adana'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Adana'da hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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