Adana'da feci kaza: Ambulansla otomobil çarpıştı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza: Ambulansla otomobil çarpıştı

Gürleşen Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Şinasi Yıldırım idaresindeki otomobil ile ambulans çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Ayşe Durmuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Yıldırım'ı Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saimbeyli'ye hasta götürdükten sonra Kozan ilçesine dönüş yolunda kaza yapan ambulanstaki sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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