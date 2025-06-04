Adana'da feci kaza: Anne ve bebeği kazada öldü

Adana Ceyhan-Kadirli kara yolunda Ramazan Kemen’in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Otomobiller şarampole düşerken, kazada sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya yaralandı.



ANNE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Tedaviye alınan yaralılardan Selver Sonkaya ile oğlu Alparslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Sürücü Kemen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

