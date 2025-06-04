Adana'da feci kaza: Anne ve bebeği kazada öldü

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazda Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza: Anne ve bebeği kazada öldü

Ceyhan-Kadirli kara yolunda Ramazan Kemen’in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Otomobiller şarampole düşerken, kazada sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya yaralandı.

ANNE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Selver Sonkaya ile oğlu Alparslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Kemen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adana'da feci kaza: Anne ve bebeği kazada öldü - 1 Olay yeri

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansta müdahale eden diğer araç sürücüsü Ziya K. de gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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