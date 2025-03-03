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Adana'da feci kaza: Cipin çarptığı yaya öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde cipin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza: Cipin çarptığı yaya öldü

Musa G'nin kullandığıcip, Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Biçer'e (73) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Biçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cip sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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