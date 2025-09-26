Adana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesi D400 yolunda infaz koruma memuru Berk Öztürk yönetimindeki otomobil, B.Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde Öztürk ile meslektaşları Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyük araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Tedaviye alınan Öztürk ile Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyük'ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.