Adana’da feci kaza | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolunda meydana geldi.

Kadirli istikametine seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki otomobil, A.D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.’ya ambulans gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı.

Olay yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.’yı sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri Ahmet A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.