Adana’da feci kaza | Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarpıp sürüklendi: 2 ölü

Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde, Ferhat Poyraz idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Ardından Poyraz ve yolcu konumundaki Ali Algül motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Poyraz ve Ali Algül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ölen iki kişinin de cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.