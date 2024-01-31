Adana'da feci kaza | Otomobil, kamyon ile çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre Adana Kozan Kadirli yolunda dün saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında, Kadirli istikametinden Kozan istikametinde ilerleyen, Serkan Ağar yönetimindeki otomobil, Abuzer Arıca yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza neticesinde otomobil sürücüsü Serkan Ağar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil paramparça olurken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Kozan cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazada hayatını kaybeden Serkan Ağar, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.