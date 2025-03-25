Adana'da feci kaza: Otomobil uçurumdan yuvarlandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi.
Sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, uçuruma düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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