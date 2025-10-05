Adana'da feci kaza: Traktörün çapasına çarpıp can verdi

Adana'da traktörün çapasına çarpan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

'da meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Çayan Serçe yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Serçe'nin başı gövdesinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

