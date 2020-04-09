Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Büyükbaklalı Mahallesi yakınındaki kavşakta Ömer Kaysanık yönetimindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonet çarpıştı.



Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobildeki Münevver ve Serpil Kaysanık ile yola savrulan kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Otomobil sürücüsü Ömer ile kardeşi Ahmet Kaysanık ise yaralı olarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza mahaline gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.



Kazazede yakınları arasındaki bir kadın polisi, akrabaları ve meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.



Ölenlerin yakını Bünyamin Kaysanık, ailenin ayçiçeği ekimi için evlerinden çıktıklarını belirterek, "Daha sonra beni kazanın yaşandığı mahallenin muhtarı arayarak olayı haber verdi. Bu yolda zaman zaman kazalar yaşanıyor. Bunun için yolda önlem alınması gerekiyor" dedi.