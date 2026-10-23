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Adana'da film gibi adam kaçırma: Otomobilin bagajına zorla bindirdiler

23.10.2026 22:48

Son Güncelleme: 23.10.2026 22:53

Adana'da film gibi adam kaçırma: Otomobilin bagajına zorla bindirdiler
IHA

Bir kişiyi otomobilin bagajına zorla bindirdiler

İHA
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Adana’da bir grup, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. 

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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