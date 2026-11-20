Adana 'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık suçuna karıştığını söylediği Fattum El M.'den evindeki altınların fotoğrafını isteyen şüpheliler, su faturası üzerinden adresini tespit ettikleri kadının altı bilezik, iki yüzük, küpe ve bin 800 dolarını çaldı.

Olay, 28 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fattum El M.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, Fattum El M.'ye cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı göndererek, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Ardından bu kimlikle hatlar çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarına karışıldığını öne sürdü.