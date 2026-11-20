Adana'da film gibi dolandırıcılık: Su faturasının fotoğrafını gönderdi, harekete geçtiler
20.11.2026 10:33
Binlerce kamera görüntüsünü izleyen emniyet güçleri, sahte polisleri yakaladı.
Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, altınlarının fotoğrafını istedikleri kadının su faturasından adresini bulup ziynet eşyalarını ve bin 800 dolarını çaldı.
Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık suçuna karıştığını söylediği Fattum El M.'den evindeki altınların fotoğrafını isteyen şüpheliler, su faturası üzerinden adresini tespit ettikleri kadının altı bilezik, iki yüzük, küpe ve bin 800 dolarını çaldı.
Olay, 28 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fattum El M.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.
Şüpheli, Fattum El M.'ye cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı göndererek, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Ardından bu kimlikle hatlar çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarına karışıldığını öne sürdü.
Şüpheli kadının yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.
"ALTINLARIN FOTOĞRAFINI GÖNDER"
Şüpheli, operasyon kapsamında evde bulunan değerli eşyaların ve altınların fotoğraflarının yanı sıra su faturasının da fotoğrafını istedi.
Söylenenlere inanan Fattum El M., istenen fotoğrafları şüpheliye gönderdi. Şüphelilerin, su faturası üzerinden kadının ev adresine ulaştığı belirlendi.
Bir süre sonra telefondaki sahte polis, operasyon kapsamında altınlara el konulacağını ve gelecek kişiye teslim edilmesi gerektiğini, operasyonun ardından altınların kendisine geri verileceğini söyledi.
KILIK DEĞİŞTİRİP ALTINLARI ALMAYA GELDİ
Bunun üzerine şüphelilerden Tuğba G., Fattum El M.'nin evine giderek altınları teslim aldı.
Mağdurdan altı bilezik, iki yüzük, küpe ve bin 800 doları alan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fattum El M., polise başvurdu.
Yaklaşık 2 milyon liralık vurgunun ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.
BİNLERCE SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Dolandırıcılık ekipleri, şüphelileri yakalamak için dört ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler bu süreçte binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.
Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen Tuğba G., İsmail B., Ali Ş. ile dolandırıcılık olayında kullanılan hattın sahibi E.C. tespit edildi.
Ekipler, olay günü Tuğba G.'nin yakalanmamak için birkaç kez kıyafet değiştirdiğini ve farklı kılıklara girerek hareket ettiğini de belirledi.
ADANA MERKEZLİ ÜÇ ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI
Tespitlerin ardından Adana merkezli Gaziantep ve Kilis'te operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba G. Kilis'te, diğer şüpheliler ise Gaziantep'te yakalandı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki sorgularında Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., olayın azmettiricilerinin Mustafa T. ve İbrahim G. olduğunu öne sürdü.
Şüpheliler, aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini de itiraf etti.
Yapılan araştırmada Mustafa T.'nin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, İbrahim G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. tutuklanırken, olayda kullanılan hattın sahibi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.