Adana'da film gibi olay: Husumetli komşular, balkonlardan çatıştı

Adana'da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, dört kişi gözaltına alındı.

'nın Seyhan ilçesinde 10 Ağustos'ta M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı.

Evin ikinci katındaki balkona çıkan dört kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı.

Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da film gibi olay: Husumetli komşular, balkonlardan çatıştı - 1 Çatışma anı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

