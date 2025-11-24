Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

24.11.2025 10:49

Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
IHA

İHA

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü polis tarafından yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

 

Ekiplerin çalışmasında örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari ihraç öğretmeni tespit etti.

 

Tespit edilen 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü H.D. (35) operasyonla yakalandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram