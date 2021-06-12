Adana'da firari operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da 90 firarinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve çeşitli davalarda ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen çok sayıda firari yakandı.



Adana'da polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin adresini belirledi. A

dana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 33 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

