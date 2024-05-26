Adana’da freni tutmayan TIR ağaçlara çarparak durabildi

Adana'da freni tutmayan TIR, çocuk parkı önünde bulunan 3 araca çarparak durabildi.

Adana’da freni tutmayan TIR ağaçlara çarparak durabildi

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Mangal Park önünde gerçekleşti.

Parkın yakınında park halinde bulunan 01 ASY 242 plakalı TIR’ın henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmadı. Yaklaşık 250 metre hareket eden TIR, parkın yanında park halinde bulunan 3 araca çarparak çocuk parkına girmeden durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçları bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkardı. TIR ise müsait bir alana park edildi.

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