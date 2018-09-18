Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde fuhuş yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, iki aylık takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhuş şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Y., ağabeyi Burhan Y. ile Merve D. isimli kadının da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Y.'nin, Beyazevler Mahallesi'ndeki boş arazide fuhuş yaptırdığı, kendisine bağlı çalışan kadınların dışında bölgede fuhuş yapmak isteyenlerden komisyon aldığı ileri sürüldü.
Zanlıların, aralarındaki telefon görüşmelerinde polis için "emmi", müşteriler için "ekmek" parolasını kullandıkları tespit edildi.
Adana'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, aralarındaki telefon görüşmelerinde polis için "emmi", müşteriler için "ekmek" parolasını kullandıkları tespit edildi.
Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde fuhuş yapanlara yönelik çalışma başlattı.