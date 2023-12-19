Adana’da galeri önünde duran otomobil kundaklandı

Olay, Adana Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeye kişi veya kişiler oto galerinin önündeki park halinde bulunan otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Şüpheliler ardından bölgeden kaçtı. Aracın yandığını gören galeri sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.