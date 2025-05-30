Adana'da geceyi şimşekler aydınlattı
Adana’da, gece karanlığında gökyüzünde çakan şimşekler, Seyhan Nehri ve Sabancı Merkez Camisi ile birlikte görülmeye değer görüntüler oluşturdu.
Adana semalarını aydınlatan şimşekler şehrin silüetiyle bütünleşti.
Gece yarısı sağanak yağışla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekler, hem korkuttu hem de Seyhan Nehri ve Sabancı Merkez Camisi ile birlikte büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.
Gece saatlerinde Adana semaları art arda çakan şimşeklerle aydınlandı.
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