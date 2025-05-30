Adana'da geceyi şimşekler aydınlattı

Adana semalarını aydınlatan şimşekler şehrin silüetiyle bütünleşti.

Gece yarısı sağanak yağışla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekler, hem korkuttu hem de Seyhan Nehri ve Sabancı Merkez Camisi ile birlikte büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.