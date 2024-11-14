Adana'da gereksiz kornaya ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Tepebağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine yönelik uygulama düzenlendi.

Sürekli kornaya bastığı için uygulamaya takılan sürücü ise polise kornasının çalışmadığını belirterek, "Abi bende korna çalışmıyor. 50 araba yan yana gidiyor. Benim kornam zaten çalışmıyor. Abi kornam çalışmıyor, gelip bakabilirsin. Başkası kornayı çalmış, ben boş yere ceza yiyeceğim." diye kendini savundu. Ancak trafik polisi aracın kornasını kontrol ettiğinde çalıştığını tespit etti.

Polis bunun üzerine sürücüye cezai işlem uyguladı.

35 SÜRÜCÜYE CEZA

Yapılan uygulamada 35 toplu taşıma sürücüsüne gereksiz korna kullanımından toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.