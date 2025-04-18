Adana'da gökyüzünde Starlink heyecanı

Adana'da vatandaşlar, dün gece saatlerinde gökyüzünde SpaceX’e ait uyduları net bir şekilde görüntülendi.

Geçen aylarda da zaman zaman gökyüzünde gözlenen uyduların oluşturduğu manzara Adana’nın ilçelerinde dikkat çekti.

Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in yetersiz hizmet alan bölgelerde internete erişimi kolaylaştırmak için üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.