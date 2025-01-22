Adana'da göl kıyısında kadın cesedi: Ölüm sebebi araştırılıyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

Adana'da göl kıyısında kadın cesedi: Ölüm sebebi araştırılıyor

Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemelerin ardından cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğunu tespit etti.

Şavir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şavir'in ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek.

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