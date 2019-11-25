Adana'da gösteri ve yürüyüşe 15 gün yasak

Adana'da, bugünden itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kaydedildi.



Bu kapsamda kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, bugünden başlayarak 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.