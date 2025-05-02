Adana'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 50 metre

Adana'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 50 metre

Birkaç gündür yağışlı havanın etkili olduğu 'da havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde sis görüldü.

Sisli hava, işe gitmek için trafiğe çıkanlara zor anlar yaşattı.

Sisin diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

Güneşin kendini göstermesiyle sis etkisini azaltmaya başladı.

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