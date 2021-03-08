Adana'da kumarhaneye dönüştürülen daireye baskın

İHA - Anadolu Ajansı 08.03.2021 - 01:11 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 01:41
Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde yakalanan 30 kişiye, kumar oynamak ve oynatmanın yanı sıra yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu yere baskın düzenledi.
Dairede yapılan incelemede, dışarıyı gözetlemek için kamera sistemi kurulduğu belirlendi.
Ekipler, içerideki 30 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası uyguladı.
Kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.