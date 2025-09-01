Adana'da hafif ticari araç devrildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
