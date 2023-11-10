Adana'da hareketli anlar: Polisi ezip kaçmak isteyen hükümlü yakalandı

Sürücü Ümmet Taylan S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.’nin “Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma” gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki S.Ö.'nün de “Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma” gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Hükümlü Taylan S. ve yolcu konumundaki kişi S.Ö. polis merkezine götürüldü.

Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.