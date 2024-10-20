Adana’da hava sıcaklığı 10 derece birden düştü

Adana’da geçtiğimiz hafta sıcaklık 35 dereceyken şimdi 25 dereceye kadar düştü.

Adana’da hava sıcaklığı 10 derece birden düştü

’nin en sıcak illerinden biri olan ’da hava sıcaklığında sert bir düşüş yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre geçtiğimiz hafta 35 derece olan hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 25 dereceye kadar düştü.

Gece ise 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 2-3 derece artarak 28 dereceye çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre uzun yıllar ekim ayı ortalamasında en düşük sıcaklığın 21.8 derece olduğu bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...