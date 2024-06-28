Adana'da her bir dilenciye 977 TL para cezası kesildi

Adıyaman’ın kent merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para dilenen şahıslara yönelik Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 kadın şahıs zabıta karakoluna götürüldü. Burada üst aramaları yapılan dilencilerin üzerinden ele geçirilen paralara el konuldu.

Zabıta ekiplerince her bir dilenciye 977 TL olmak üzere toplam 2 bin 931 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, dilencilere karşı çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.