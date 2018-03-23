Adana’da hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı

Adana’nın Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde internet bağlantısının kesilmesi üzerine firma yetkilileri polisle iletişime geçerek fiber optik kablonun kesilmiş olabileceğini bildirdi.



Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, fiber optik kablonun çalındığını belirledi.



Başka bir bölgede daha bağlantının kesildiğini tespit eden ekipler, gittikleri adreste kabloyu kesmeye çalışan Serkan M, Ahmet A. ve Ahmet Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, üç şüpheli yolda yürüyüp bir süre sonra ara sokağa yönelerek gözden kayboluyor.



Daha sonra zanlılardan ikisi aynı sokağa dönüyor.



Şüphelilerden biri yer altındaki fiber optik kablo hattına inerken diğeri de çevrede gözcülük yapıyor.



Daha sonra zanlılar olay yerinden uzaklaşıyor.