Adana’da hırsızlık şüphelisi iki kadına tutuklama

Adana Kozan’a başka bir ilden hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iki şüpheli kadın, vatandaşların dikkati ve polisin zamanında müdahalesiyle yakalanıp tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi’nde çevreyi gözetleyen ve bir apartmana giren kadınlar, vatandaşlar tarafından fark edildi.



Vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Bölgeye gelen polis ekipleri, iki şüpheli kadını yakaladı. Kadınların başka bir ilden Kozan’a hırsızlık amacıyla geldiği belirlendi.



Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan kadınlar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.