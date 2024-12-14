Adana'da hurda deposunda yangın: Beş kişi dumandan etkilendi

Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın sırasında dumandan etkilenen beş apartman sakini hastaneye kaldırıldı.



Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.