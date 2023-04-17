Adana'da ihmal can aldı: Asma kattan boşluğa düşüp öldü

Gaziantep'ten tedavi için Adana'ya kardeşinin evine giden bir kadın, elektrikler kesik olduğu için birinci kata çıkarken asma kattaki koridor boşluğuna düştü. 23 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Gönül Tekin, tedavi için Adana'daki kardeşinin evine gitti.
Elektrikler kesik olduğu için birinci kata merdivenle çıkan Tekin, karanlıkta daireye geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düştü.
3 metreden aşağıya düşen Gönül Tekin ağır yaralandı.
23 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti.
POSTACI DA AYNI BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ
Apartmanda 1 ay önce de postacının aynı yerden düşüp yaralandığı öğrenildi.
Aile, önlem almayan apartman yöneticisinden şikayetçi oldu.
Ancak gözaltına alınan yönetici Numan A., çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı.
Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, ''Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip aşağı düşüyor. Buraya postacı düştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelmediler. Kulak ardı ettiler. Gelip de yönetici ilgilenmedi. Buraya korkuluk yapmadılar.'' diye konuştu.
''YÖNETİCİ PARA TEKLİF ETTİ''
Annesini kaybeden Burcu Salcan ise yöneticinin kan parası teklif ettiğini öne sürdü.
Salcan, ''Bir ihmal yüzünden öldü annem. Burası zaten açıkmış ve bir kişi daha düşmüş. Benim annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu ama öldü. Bu ihmalin sorumlusu şu anda serbest. Annem ambulansta bilinci açıkken yönetici yanına gidip, 'Benden şikayetçi olma. Yoksa 6-7 yıl yatarım. 1 yıl kiranızı ben öderim. Size farklı bir adreste ev kiralım' teklifinde bulunmuş. Bunlara rağmen şu anda serbest.'' ifadelerini kullandı.
Ailenin avukatı, yöneticinin "taksirle değil bilinçli taksirle ölüme sebebiyet" verdiğine dikkat çekiyor.
Gönül Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna olaydan 2 gün sonra demir korkuluk takıldığı öğrenildi.