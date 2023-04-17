Adana'da ihmal can aldı: Asma kattan boşluğa düşüp öldü

''YÖNETİCİ PARA TEKLİF ETTİ''



Annesini kaybeden Burcu Salcan ise yöneticinin kan parası teklif ettiğini öne sürdü.

Salcan, ''Bir ihmal yüzünden öldü annem. Burası zaten açıkmış ve bir kişi daha düşmüş. Benim annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu ama öldü. Bu ihmalin sorumlusu şu anda serbest. Annem ambulansta bilinci açıkken yönetici yanına gidip, 'Benden şikayetçi olma. Yoksa 6-7 yıl yatarım. 1 yıl kiranızı ben öderim. Size farklı bir adreste ev kiralım' teklifinde bulunmuş. Bunlara rağmen şu anda serbest.'' ifadelerini kullandı.

