Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, yedi kişi yaralandı
24.11.2025 08:52
IHA
İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Kaza, Kozan-Feke yolunda gece saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre S.E. yönetimindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 01 DBU 51 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yedi kişi hafif yaralandı.
Olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.