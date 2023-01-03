Adana'da iki aracın çarptığı iki kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi.



Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile Elif İlhan'a, sürücüsü öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.



Aynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç da kadınlara çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, Elif İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, Nazife İlhan ise yaralandı.



Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazife İlhan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.