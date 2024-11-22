Adana'da iki firari hükümlü yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti.



İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı.



İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.