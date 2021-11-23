Adana'da iki mahallede 'mavi dil' karantinası (Mavi dil hastalığı nedir?)

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı.



Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.



Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölgede karantina uygulaması başlatıldı.



Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir





Tipik bulguları şunlardır:



· Aniden 40-42 o C ye varan ateş,



· Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,



· Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,



· Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,



· Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,



· Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,



· Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,



· Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.



· Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.



· Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.