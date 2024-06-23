Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Burhaniye Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan İsmet Akcan, tedavi gördüğü Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akcan'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda, 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil çarpışmış, ağır yaralanan İsmet Akcan, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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