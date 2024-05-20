Adana’da ilkokul önünde TIR şoförlüğü eğitimi: Veliler çözüm bekliyor

7 yaşındaki kızını her sabah okula getirdiğini belirten Kemal Tekin, “Yetkililere sesleniyorum, bizim çocuklarımıza Allah göstermesin bir şey olur, bize de bir şey olabilir. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Çok sıkıntıdayız. Buna önlem almaları lazım. Sürücü kursları, TIR’lar ve kamyonlarla buraları çok rahatsız ediyorlar. Okulun karşısında ve önünde karşıdan karşıya geçemiyoruz çok tehlikeli oluyor.” dedi.



Bölgede 3 okulun bulunmasından dolayı çok fazla öğrenci olduğunu kaydeden velilerden Mustafa Çizer ise “Stajyer sürücüler zaten acemiler. Araçları park edecekleri zaman, çocuklar için tehlike oluyor. İleride de motosiklet eğitmenleri var. Bu caddede 3 okul var. Kaza ihtimalinin en çok olduğu yer.” şeklinde konuştu.