Adana'da imamı öldüren şüpheli tutuklandı
Adana'da kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ’ı cami önünde bıçaklayarak öldüren M.A. tutuklandı.
Önceki gün yaşanan olayda iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaşan M.A. imamla tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan imam Karadağ kurtarılamadı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.
Tarık Karadağ’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, cenaze namazı kılındıktan sonra dün Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Karadağ’ın babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Karadağ'ın evli ve 2 çocuğu olduğu, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli M.A., kız kardeşi F.A.’nın Karadağ’ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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