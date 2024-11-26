Adana'da imamı öldüren şüpheli tutuklandı

Önceki gün yaşanan olayda iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaşan M.A. imamla tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan imam Karadağ kurtarılamadı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.



Tarık Karadağ’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, cenaze namazı kılındıktan sonra dün Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Karadağ’ın babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Karadağ'ın evli ve 2 çocuğu olduğu, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.