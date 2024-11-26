Adana'da imamı öldüren şüpheli tutuklandı

Adana'da kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ’ı cami önünde bıçaklayarak öldüren M.A. tutuklandı.

Adana'da imamı öldüren şüpheli tutuklandı

Önceki gün yaşanan olayda iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaşan M.A. imamla tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan imam Karadağ kurtarılamadı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Tarık Karadağ’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, namazı kılındıktan sonra dün Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Karadağ’ın babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Karadağ'ın evli ve 2 çocuğu olduğu, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Adana'da imamı öldüren şüpheli tutuklandı - 1

TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli M.A., kız kardeşi F.A.’nın Karadağ’ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...