Adana'da inşaatta çalışan iki işçi yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde iddiaya göre, sabah saatlerinde depo inşaatında çalışmaya başlayan işçilerin, bir süre sonra çaktığı kalıp yan yattı.

Kalıbın altında kalan iki işçi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer işçilerin yardımıyla kalıbın altından çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

