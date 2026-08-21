Adana'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı

Adana 'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan M.K'nin şehirde olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalarla saklandığı adres tespit edilen M.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.