Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasına gelen bir grup, iş yerinde bulunanlara silahla ateş açtı.



Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı.



Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.